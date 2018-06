Mann wehrt sich gegen Haftbefehl

Vergangenen Donnerstag sollte der Mann wegen Sachbeschädigung und des Besitzes einer geringen Menge Drogen vor Gericht erscheinen, sagte Richter Matthias Gampe auf Nachfrage. Der Angeklagte sei der Sitzung aber ferngeblieben und nicht auffindbar gewesen.

In der JVA Wiesbaden untergebracht

Am Montag wurde der 19-Jährige, der sich zuletzt in einem Männerwohnheim in Gießen und davor in zwei Einrichtungen in Dillenburg aufgehalten hatte, aufgefunden und Gampe vorgeführt.

Dieser entschied, dass der Mann bis zur nächsten Sitzung in der kommenden Woche in der Justizvollzugsanstalt Wiesbaden untergebracht werden solle. Der Wohnsitzlose forderte einen Dolmetscher. Als die Polizei gegen 15.30 Uhr versuchte, den Haftbefehl auszuführen und den Mann mit einem Transporter nach Wiesbaden zu bringen, stieß sie auf vehementen Widerstand. Die Beamten mussten den 19-Jährigen zu Boden bringen.

„Solche Fälle kommen eher selten vor. Trotzdem ist der Aufwand unerfreulich und unnötig“, sagte Gampe. Dem Mann könnte nun wegen des Widerstandes gegen Polizeibeamte neuer Ärger drohen. (hog)