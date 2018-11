Martinimarkt und Tausende sind dabei

Fotostrecke Martinimarkt

Ursprünglich ein Händlertreffen, an dem man sich mit dem eindeckte, was für den Winter benötigt wurde, hat sich der Markt davon auch heute, über 550 Jahre später, noch einiges bewahrt. Über 200 Händler lockten mit ihrem Angebot von Haushaltshelfern über dicke Socken und Kleidung bis zu Schmuck und Weihnachtsartikeln. Auch die Einzelhändler öffneten mit Angeboten ihre Läden. Für Verpflegung von der Feuerzangenbowle über Waffeln bis zur Kartoffelsuppe sorgten Vereine, die ebenfalls ihre Stände aufgebaut hatten.

Turbulent ging es auf dem Rummel am Festplatz in der Au mit seinen Fahrgeschäften zu. Selbstgebackene Kuchen ließen sich die Gäste im „Tansania-Café“ des evangelischen Dekanats an der Dill im „Haus der Kirche und Diakonie“ am Hintersand schmecken.

Auch am Montag lädt der Martinimarkt noch einmal zu einem Besuch ein.