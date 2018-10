Maskierter überfällt Supermarkt - Fluchtwagen gefunden

Wie die Polizei mitteilte, tauchte der Mann gegen 21.25 in dem Supermarkt in der „Hirschwiese“ auf. Er öffnete eine unbesetzte Kasse, rannte aus dem Supermarkt und flüchtete mit einem Auto. Zeugen beobachteten, wie er in einer silberfarbene Mercedes A-Klasse davonfuhr.

Wie viel Bargeld der Maskierte aus der Kasse mitgehen ließ, ist noch unklar. Mitarbeiter wurden bei dem Überfall nicht bedroht.

Mehrere Polizeistreifen aus dem Lahn-Dill-Kreis nahmen sofort die Fahndung nach dem Fluchtwagen und dessen Fahrer auf. Sie entdeckten das verlassene Auto in der Lindenstraße. Die Kennzeichen waren Anfang September in Dillenburg gestohlen worden. Im Fahrzeug stellten die Ermittler Teile der Maskierung sowie eine Schreckschusspistole sicher. Derzeit ist noch unklar, wem der silberfarbene Mercedes gehört.

Ermittler bitten um Hinweise

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat den Diebstahl im Gewerbegebiet „Auf der Langaar“ beobachtet? Wem ist vor der Tat oder später auf der Flucht die silberfarbeneMercedes A-Klasse mit LDK-Kennzeichen in Frohnhausen aufgefallen? Wer hat den Täter beim Abstellen seines Fluchtfahrzeuges kurz nach der Tat in der Lindenstraße beobachtet?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter (0 27 71) 90 70. (hog)