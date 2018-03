Mathe-Asse holen je 500 Euro für ihre Gymnasien

WETTBEWERB IHK verteilt Schecks an Johanneum Herborn, Goetheschule Wetzlar und Dillenburgs Wilhelm-von-Oranien-Schule

Herborn (cka). Am Dienstag ist Gerd Hackenberg, Leiter der Aus- und Weiterbildung der Industrie- und Handelskammer (IHK), ins Johanneum nach Herborn gekommen, um Geld zu verteilen - an Schulen in Dillenburg, Herborn und Wetzlar.

