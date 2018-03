Von Katrin Weber

Michael Krenos kandidiert nicht

BÜRGERMEISTERWAHL Der Sozialdemokrat verzichtet 2018, will aber für das Amt reifen

SINN Michael Krenos wird nicht bei der Bürgermeisterwahl am 27. Mai in Sinn antreten. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Gemeindevertretung erteilte einer Kandidatur am Freitagabend eine Absage.

