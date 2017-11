Minister verabschiedet Schech

EHRENAMT Rentenversicherung ehrt den Oberschelder mit Verdienstmedaille

DILLENBURG-OBERSCHELD Nach 18 Jahren hat Hans-Werner Schech den Vorsitz in der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Hessen niedergelegt. Er wurde am Freitag in Frankfurt unter anderem von Hessens Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) verabschiedet.

Copyright © mittelhessen.de 2017