Mit „Batek“ herrlich blödeln

Kultur Kinder haben mächtig Spaß an der Show des Zauberers in der „KuSch“

Herborn Mit dem Zauberer „Batek“ ging es am Montagnachmittag in der Herborner „KulturScheune“ (KuSch) so richtig zur Sache. 150 Kinder mit Eltern und teils Großeltern ließen sich verzaubern.

