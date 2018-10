Mit 30 Kilo Drogen geschnappt

Zwischen den Anschlussstellen Haiger/Burbach und Dillenburg war den Beamten ein in Fahrtrichtung Wetzlar/Frankfurt fahrender Renault Twingo verdächtig vorgekommen. Sie gaben dem Fahrer Haltezeichen und forderten ihn auf, ihnen an der Anschlussstelle Dillenburg zu folgen. Am Ende des Verzögerungsstreifens stoppte der 37-Jährige sein Auto plötzlich, stieg aus dem Wagen und rannte über die Arbeitstreppe einer Brücke davon. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten ihn widerstandslos festnehmen.

Haschisch und Marihuana dabei

Im Auto entdeckten die Polizisten zwei Sporttaschen und eine Einkaufstasche – proppenvoll mit Drogen. Sie stellten 25 Päckchen zu einem Kilo Haschisch sowie fünf Tüten zu je einem Kilo Marihuana sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Limburg wurde der Dortmunder wegen verschiedener Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz einer Haftrichterin am Amtsgericht Limburg vorgeführt. Die erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den 37-Jährigen. Er sitzt nun in einer hessischen Untersuchungshaftanstalt ein. (w)