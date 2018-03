VON HOLGER-JÖRN BECKER-VON-WOLFF

Mit Keksen Gleichnis erklärt

COMEDY Schweizer Künstler zeigen biblische Geschichten anders

Dillenburg-Nanzenbach (s). Kirche und Comedy - passt das? Wie das geht, haben in Nanzenbach am Samstagabend Beat Müller und Peter Wild gezeigt. Die Schauspieler aus der Schweiz gaben in der evangelischen Kirche einen humorvollen Einblick in das Leben zweier Fischer, die plötzlich Jesu Jünger wurden.

