Mit Tempo 30 durch die Stadt

Hätten Sie es aus dem Auto heraus gesehen? Die Tempo-30-Schilder – so wie hier an der Abzweigung der Turmstraße von der Hauptstraße – sind recht klein. (Foto: Weirich)

Hätten Sie es aus dem Auto heraus gesehen? Die Tempo-30-Schilder – so wie hier an der Abzweigung der Turmstraße von der Hauptstraße – sind recht klein. (Foto: Weirich)