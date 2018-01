Mit den Sternsingern unterwegs

Von Katrin Weber

24 Kinder konnten am Sonntag in die Kernstadt und in die Stadtteile ausgesandt werden. In fünf Gruppen gingen sie zu den Häusern, deren Bewohner sich im Vorfeld in Listen eingetragen hatten, um den Besuch von Kaspar, Melchior und Balthasar zu bekommen. Rund 120 Haushalte hatten sich diesmal in der Pfarrei „Herz Jesu“ angemeldet. Das seien etwa so viele wie im Vorjahr, sagte Daniela Erdmann, die die Sternsingeraktion in Dillenburg mitorganisiert hat.

Till Strauch, Henry Hinze, Theo Hinze und Jonas Illner gehörten zu den Kindern, die am Sonntag durch die Straßen gelaufen sind und die gemeldeten Haushalte besuchten. Sie klingelten, warteten geduldig, sagten ihren Text und sangen – alles für den guten Zweck. Die diesjährige Sternsingeraktion hat als Schwerpunktland Indien. „Die Aktion 2018 ist wieder gegen Kinderarbeit und für den Bau von Schulen“, erläuterte Erdmann: „Die Kinder sollen die Chance haben, aus dem Kastensystem herauszukommen.“

Anderen Kindern zu helfen, war beispielsweise auch Silvios Antrieb, als einer der Heiligen Drei Könige an Türen zu klingeln. Der Junge hat dafür auf eine Geburtstagsparty verzichtet. Er wurde am Sonntag neun Jahre alt und feiert nun erst nächste Woche: „Mir macht es Spaß, bei den Sternsingern mitzugehen, weil ich anderen Kindern damit helfen und andere Menschen eine Freude machen kann.“

Am Montag bitten die Sternsinger beim Bürgermeister um eine Spende für den guten Zweck

Unter die Kinder hatte sich ein Trio gemischt, das buchstäblich herausragte: Uwe Erdmann, Thomas Springer und Klaus Kordesch sind seit über 40 Jahren Sternsinger. Auch diesmal schlüpften sie in die alten Gewänder und besuchten unter anderem Gemeindeglieder, die beispielsweise nicht mehr die Gottesdienste besuchen können.

Am Montag, 8. Januar, sind die Dillenburger Sternsinger noch einmal unterwegs: Stationen sind das Haus Elisabeth, die beiden katholischen Kindertagesstätten, der Eine-Welt-Laden, der KleiderTreff und das Amtszimmer von Bürgermeister Michael Lotz.