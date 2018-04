Mit viel Geduld und Leckerlis

Sie sahen blutige Pfoten, tiefe Wunden an den Beinen, Narben an der Schnauze und am Hals, einen abgemagerten und völlig verängstigten Rüden.

Mittlerweile geht es „Miles“ deutlich besser. Er ist aufgeweckt, neugierig, interessiert und genießt es, gestreichelt zu werden. Vor fünf Wochen sah dies noch ganz anders aus.

„Ich dachte immer, mich erschüttert nichts mehr, doch ich war geschockt, traurig und wütend“, schildert Simone Rühl ihre Gefühle als sie den Mischling zum ersten Mal sah. Rühl ist seit Jahren im Tierschutz aktiv, hat den Verein „Animals Chance“ in Herborn aufgebaut und viele berührende Tierschicksale erlebt.

„Miles“, so wurde der Mischlingsrüde getauft, war in Odersberg an der Kreuzung nach Nenderoth von Bekannten gesehen worden und ihnen wegen seines körperlichen Zustands aufgefallen. Er trug kein Halsband oder ein andere Kennzeichen, das ihn hätte identifizieren können. Eineinhalb Stunden lang hatte das Ehepaar versucht, den Vierbeiner einzufangen. Erfolglos.

„Er muss fürchterliche Schmerzen gehabt haben“, sagt Simone Rühl

Simone Rühl wurde angerufen, sie kontaktierte Andrea Brüggemann, und gemeinsam fuhren sie auf den Westerwald, die Jackentaschen voller Leckerlis.

Aber: Von dem Hund war weit und breit nichts zu sehen, er war verschwunden. Über zwei Stunden suchten die beiden Frauen nach ihm, fragten in Odersberg, ob ihn jemand gesehen habe. „Dadurch haben wir ihn dann finden können, kurz bevor wir aufgeben und zurückfahren wollten“, sagt Rühl.

Einfach wurde es nicht: „Er war wie ein Phantom – er tauchte auf und war plötzlich wieder verschwunden.“ An einer Hecke am Odersberger Ortsschild war er so schwach, dass er nicht mehr viel weiter laufen konnte.

Andrea Brüggemann gab ihm viele Leckerlis, versuchte Vertrauen aufzubauen. „Aber sobald man etwas näher kam, wich er zurück“, beschreibt sie die Situation.Irgendwann ließ er sich streicheln. Die Frauen bekamen Hilfe von einem jungen Mann und einer Frau, die ihnen Futter für den Hund gaben. Der Vierbeiner kam zur Ruhe, ließ sich einfangen.

„Er muss fürchterliche Schmerzen gehabt haben“, sagt Rühl über die langen Wunden an Pfoten und Beinen des Hundes. Die weiß wirkenden Haare, die wie ein Band um seine Schnauze wachsen, sind Narben. Möglicherweise war dem Hund lange Zeit sehr fest das Maul zugebunden worden.

Auch im Nacken ist Narbengewebe zu sehen. Wie lange er unterwegs war, wisse man nicht. Aber wegen der offenen Pfoten dürften es viele Meilen gewesen sein – daher auch sein Name „Miles“.

Bei Simone Rühl wird er aufgepäppelt. „Miles“ hat wieder Vertrauen zu Menschen gefasst, ist ein fröhlicher, aktiver Vierbeiner, der beschäftigt werden möchte. „Miles ist ein Hund, mit dem man arbeiten muss“, sagt Simone Rühl über ihren vierbeinigen Schützling.

Nach wie vor ist er in ihrer Obhut und genießt sein Leben. Seitdem „Miles“ in Odersberg gefunden wurde, hat er sich prächtig entwickelt, etwas zugelegt und möchte menschliche Zuwendung, die Erlebnisse scheinen vergessen. Seine vernarbte Schnauze aber wird bleiben.