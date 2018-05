Von Lothar Rühl

Mittenaar bei Integration weit vorn

Auszeichnung Preis für afghanische Familie / Diakon Harald Würges geehrt

Mittenaar/Wetzlar Der Integrationspreis des Lahn-Dill-Kreises geht an die Gemeinde Mittenaar und an eine afghanische Familie in Aßlar. Außerdem wurde Diakon Harald Würges für sein vorbildliches Engagement in der Flüchtlingsarbeit seit fast drei Jahrzehnten geehrt.

Copyright © mittelhessen.de 2018