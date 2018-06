Von Christoph Weber

Möglichst selbstständig leben

Lebenshilfe In der Allendorfer Straße in Haiger ist Platz für insgesamt elf Bewohner

Haiger „Ich gehe oft in die Stadt zum Einkaufen!“ Volker Enners fühlt sich in der am 15. November vergangenen Jahres eröffneten Lebenshilfe-Einrichtung „stationär begleitetes Wohnen“ (SBW) in der Allendorfer Straße in Haiger wohl.

