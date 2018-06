Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Haiger-Flammersbach Tödlicher Verkehrsunfall auf der Flammersbachstraße in Flammersbach. Dort kollidierten am Mittwochabend gegen 21.25 Uhr Uhr ein Pkw und ein Motorrad. Der 29-jährige Fahrer eines Ford Focus aus Wilnsdorf war auf dem Weg zur Arbeit aus Richtung Flammersbach kommend in Richtung Haiger unterwegs. Kurz hinter dem Ortsausgang bog der junge Mann nach links in die Daimlerstraße im Gewerbegebiet ein. Dabei übersah er offenbar den aus Haiger entgegenkommenden 29 Jahre alten Mann aus Flammersbach auf seiner Suzuki. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer prallte in die Front des Autos und verletzte sich dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Der Fahrer des Focus kam mit dem Schrecken davon, wurde vorsorglich aber in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle war die Flammersbachstraße für den Verkehr gesperrt.