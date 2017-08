Mülltonnen in der Innenstadt abgefackelt

Vandalismus Polizei hat zwei Verdächtige in Gewahrsam genommen / Weiterer Brand in der nächsten Nacht

Dillenburg Zwei brennende Mülltonnen haben am Mittwochmorgen Feuerwehr und Polizei beschäftigt. Nachdem die Polizei bereits zwei tatverdächtige Männer festgenommen hatte, brannte in der Folgenacht erneut eine Tonne in der Innenstadt.

