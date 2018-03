Von Tanja Eckel

Müttern Mut machen

Familie Frauen gründen Stillgruppe / Hebammen kämpfen mit Nachwuchsproblemen

Eschenburg-Eibelshausen Es ist ein schönes Bild: Das Baby nuckelt selig an der Brust der entspannten Mutter. Doch gerade in der ersten Zeit klappt Stillen nicht immer reibungslos. Nicht wenige Mütter stehen vor Problemen. In Eibelshausen haben Frauen nun eine Gruppe gegründet.

