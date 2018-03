Musik von „Abba“ bis „Rammstein“

Das Programm steht, die Bands sind gebucht. Das Musikprogramm ist in der Tat sehr bunt gemischt und besteht aus Coverbands wie auch aus Künstlern mit eigenem Songmaterial.

Im vergangenen Jahr hatte die Oranienstadt als Veranstalter das Konzept gründlich überarbeitet. Und das kam an: Nahezu 7000 Besucher konnten neun Livebands auf drei Bühnen erleben und auch bei der „YouFM-Fete“ im Hofgarten herrschte ausgelassene Stimmung unter den vielen Partygästen.

Bei dem im vergangenen Jahr eingeschlagenen Weg wollen die Organisatoren bleiben. Unter der Federführung von Elena Wechselberger (Eventmanagerin der Stadt Dillenburg) haben schon zu Jahresbeginn im Alten Rathaus die Planungen begonnen.

Gemeinsam mit Christoph Scaruppe und Frank Görzel (beide ehemals aktiv in „Deckers MusicHall“ in Herbornseelbach) sowie Dillenburgs Tourismusleiter Steffen Keiner wurden die Künstler für die Neuauflage der „Aquarena-Nacht“ ausgewählt. Damit auch 2018 wieder möglichst viele musikbegeisterte Besucher den Weg in die Oranienstadt finden, wurden für die Sommersause je drei Bands aus den Bereichen Party, Rock und Metal engagiert.

Am 18. August spielen große Tribute-Bands und beliebte heimische Gruppen

Das runderneuerte Konzept hat auch die Musiker überzeugt: Nach Angaben der Stadt lagen für die aktuelle „Aquarena-Nacht“ so viele Angebote und Bewerbungen vor, dass die Auswahl nicht einfach war. „Da ist es sehr gut, mit Christoph und Frank zwei erfahrene und in der Musikszene hervorragend vernetzte Experten mit an Bord zu haben, die viele Bands und Künstler persönlich kennen“, sagte Wechselberger.

Die Besucher des Stadtfestes dürfen sich auf Shows von „Abba Explosion“ aus Aschaffenburg, der „Rammstein“-Tributeband „Weissglut“ aus Bingen, der „Bon Jovi“-Tributeband „New Jersey“ aus Bad Homburg, von „Scream Inc.“ („Metallica“-Cover) aus Kiew in der Ukraine und „Quotime“ („Status Quo“-Cover) aus Wernigerode im Harz freuen.

Dazu werden die im heimischen Raum etablierten Party- und Rock-Coverbands „All Reset“ und „Bigfoot“ zu hören sein. Mit „Supercobra“ und „Schwerelos“ sind am 18. August außerdem zwei Bands am Start, die das Publikum mit ihren eigenen Songs überzeugen möchten.

„Da sollte doch für jeden Fan von guter handgemachter Livemusik etwas dabei sein“, ist Christoph Scaruppe überzeugt.

Der Hofgarten soll erneut in das Stadtfest eingebunden werden, und vor allem den jüngeren Besuchern eine attraktive Partybühne bieten.

Wie das Konzept soll sich auch der Eintrittspreis nicht ändern: Die Tickets werden weiterhin fünf Euro kosten. Kurze Laufwege zwischen den Bühnen, ein gutes gastronomisches Angebot, mehr Toiletten und eine bessere Logistik versprechen die Planer der „Aquarena-Nacht“ außerdem.

„Natürlich spielt auch das Sicherheitskonzept bei einer solchen Großveranstaltung eine zentrale Rolle. Da wurde 2017 von der Stadt ein toller Job gemacht, der auch von den Einsatzkräften, der Security, der Polizei und vom Ordnungsamt gelobt wurde. Daran arbeiten wir weiter, auch wenn gerade dieser Posten einen großen Teil unseres Budgets beansprucht“, sagte Wechselberger. (red)