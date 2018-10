Musikgeschichte kommt nach Siegen

Konzert 3 x 2 Karten für „Barclay James Harvest“

Siegen Mit dem Titel „Hymn“ schrieben die Musiker von „Barclay James Harvest“ Musikgeschichte. Für das Gastspiel von „John Lee’s Barclay James Harvest“ am 29. Oktober (Montag) ab 20 Uhr in der Siegerlandhalle in Siegen verlosen wir dreimal zwei Freikarten.

