Nach Razzia wird weiter ermittelt

Das teilte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Nach der Polizeiaktion von Sondereinsatzkräften am 23. Januar waren vier Männer zunächst vorläufig festgenommen, später aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden, weil keine Fluchtgefahr bestand.

Staatsanwaltschaft gibt keine Auskunft

Die bisherigen Ermittlungen hätten daran nichts geändert, sagte Niesen, die zum derzeitigen Stand der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen keine weitere Auskunft geben wollte. Das sei in laufenden Verfahren nicht möglich.

Offenbar in Folge der Polizeiaktion hatte eine im Aufbau befindliche Ortsgruppe der Hooligans „Berserker Pforzheim“ (Foto: privat) auf Facebook und in einer Pressemitteilung an diese Redaktion ihre Auflösung bekanntgegeben.

Drahtzieher war ein im heimischen Raum bekannter Rechtsradikaler aus dem Raum Dillenburg, der auf Facebook unter dem Synonym „Julis S Tal“ auftritt.

In rechter Szene gut vernetzt

In einschlägigen Facebook-Gruppen bezeichnete er sich gerne als „Leader I“. Im Internet fand oder findet man Fotos, auf denen er mit rechtsextremen Symbolen und Zeichen kokettiert; beispielsweise mit der 28. Die Zahl steht für den 2. und 8. Buchstaben des Alphabets (B+H).

Damit ist die Neonaziorganisation „Blood and Honour“ gemeint, die in Deutschland im Jahr 2000 verboten wurde.

Auch die Zahl 88 (HH) für „Heil Hitler“ spielt eine Rolle. Wer seinen Spuren im Internet folgt, erkennt, dass der Mann in der Rechtsradikalenszene gut vernetzt ist. (hk)