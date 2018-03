Von Katrin Weber

Nächster Halt: hässlicher Bahnhof Sinn

VERKEHR Studie für Verbesserungen liegt voraussichtlich in drei Monaten vor / Kosten nicht alleine stemmen

SINN Bahnhöfe sind Visitenkarten eines Orts. Sie sind das Erste, das Reisende von einer Stadt oder einem Dorf sehen. In Sinn aber möchte man den Bahnhof am liebsten verstecken. Dies soll in den nächsten Jahren anders werden.

