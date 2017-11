Nächster Lkw brennt - „Pinkelpause“ rettet Fahrer

Von Christoph Weber

Unbekannte steckten diese Lkw-Plane auf dem Parkplatz „Hohenrain“ an der A 45 bei Sinn in Brand. (Foto: Polizei)

Sinn Die Notdurft zweier Männer hat am Freitagabend einen größeren Brandschaden verhindert und das Leben eines schlafenden Lkw-Fahrers gerettet. Unbekannte hatten dessen Auflieger auf dem A 45-Parkplatz „Hohenrain“ in Brand gesetzt.

Gegen 22.45 Uhr steuerten die beiden Männer den zwischen Ehringshausen und Herborn-Süd gelegenen Parkplatz an, um eine „Pinkelpause“ einzulegen. Dort entdeckten sie den Brand an dem Sattelauflieger eines geparkten Lasters. Sie löschten die Flammen und weckten anschließend den in seinem Führerhaus schlafenden Fahrer.

Serientäter aktiv? Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchter Tötung

Nach einer ersten Einschätzung der Polizei legte der Täter an der Plane des Anhängers Feuer. Eine Selbstentzündung schließen die Ermittler aus. Eine Ausdehnung des Brandes auf die gesamte Plane, den Anhänger oder auf das Führerhaus hätte für den Lkw-Fahrer fatal enden können.

Die Ermittler bringen die Tat von Freitagabend in Zusammenhang mit insgesamt vier Brandfällen an Fahrzeugen auf Parkplätzen der A 45 zwischen Sinn und Haiger-Burbach. Seit Mitte Juli dieses Jahres zündelten Unbekannte an Lastwagen und Kleinlastern auf zwei Parkplätzen der Sauerlandlinie in Fahrtrichtung Dortmund. Außer in einem Fall schliefen die Fahrer in den Kabinen. Damit nehmen die Täter offensichtlich in Kauf, dass diese schwer verletzt werden oder sogar zu Tode kommen könnten.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchter Tötung. Über das Motiv können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht zu dem Vorfall Zeugen und fragt:

Wer hat am Freitagabend den Autobahnparkplatz „Hohenrain“ zwischen den Anschlussstellen Ehringshausen und Herborn-Süd – in Fahrtrichtung Dortmund – aufgesucht oder ist daran vorbeigefahren und hat im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht?

Wer kann sonst Angaben zu den Tätern machen?

Haben sich die Täter in den sozialen Medien oder in Online-Chats mit den Taten gebrüstet oder solche angekündigt?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter (0 27 71) 90 70.