Nazi-Symbole an Grundschule aufgetaucht

Zwischen Mittwoch gegen 18 Uh und Donnerstag gegen 11 Uhr ritzten die Personen „Adolf Hitler“ und ein Hakenkreuz in einen Holztisch und malten mit gelber Kreide Hakenkreuze und unleserliche Namen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in der genannten Zeit an der Schule beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auf dem Schulgelände aufgefallen? Um Hinweise bittet die Polizei unter (0 27 71) 90 70. (red)