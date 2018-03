VON SIEGFRIED GERDAU

Neue Bahnsteige? Neun Millionen!

STADTENTWICKLUNG Modernisierung lässt aber noch Jahre auf sich warten

Herborn. Barrierefrei, und damit für Menschen mit einem Handicap problemlos erreichbar - so soll der Herborner Bahnhof werden. Dafür sprachen sich die Mitglieder des Haupt- und auch des Bauausschusses in ihrer gemeinsamen Sitzung am Mittwochabend sehr geschlossen aus. Bis es soweit ist, vergehen jedoch noch mindestens drei Jahre.

