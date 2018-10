Neue Gasqualität sorgt für Umstellung

Hintergrund sei ein Beschluss der Bundesregierung, wonach ab 2030 bundesweit einheitlich zukunftsfähiges Erdgas der Qualität H angeboten werden soll, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. Dieses Gas habe einen höheren Brennwert als das bisherige L-Gas.

Auf die Gaspreise habe die Umstellung keine Auswirkung. Voraussichtlich ab September 2020 werden alle Erdgaskunden in Herborn, Breitscheid und Driedorf am Stadtwerke-Netz mit der neuen Gasqualität versorgt.

Um Zeit und Kosten zu sparen, gehen die Stadtwerke Herborn dieses Großprojekt in enger Zusammenarbeit mit den benachbarten Netzbetreibern in Wetzlar und Haiger an. Seit Mai 2018 wird über die gesamte Umstellungsphase ein gemeinsames Erdgasbüro in Herborn unterhalten.

Welche Geräte werden angepasst?

Alle Erdgaskunden im Netzgebiet informiert der Versorger derzeit mit einem persönlichen Schreiben über die vorgesehene Anpassung. Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Bepperling weist darauf hin, dass vor der eigentlichen Erdgasumstellung alle auf den Betrieb mit dem bisherigen L-Gas ausgelegten Kundengeräte wie Heizkessel, Therme, Durchlauferhitzer oder Herde technisch angepasst werden müssen.

Laut Bepperling ist es meist mit dem Austausch einer Düse und der Neueinstellung des Brenners getan. In den meisten Fällen entstünden den Kunden keine direkten zusätzlichen Kosten durch die Anpassung.

Die Umstellung erfolgt in drei Phasen

Für Abnehmer, deren Geräte aus technischen Gründen nicht umgestellt werden könne, habe der Gesetzgeber unter bestimmten Voraussetzungen für ein ausgetauschtes Gerät eine Erstattung von 100 Euro und gegebenenfalls weitere Erstattungsansprüche vorgesehen. „Im Falle eines Heizungswechsels bieten die Stadtwerke geeignete Lösungen an“, sagt Bepperling.

Die Umstellung erfolgt in drei Phasen erfolgen. Ab Oktober werden zunächst alle Geräte der Privatkunden erfasst. So erhalten die Stadtwerke Auskunft über den zu betreibenden Umstellungsaufwand. Dabei wird zudem geprüft, welche technischen Änderungen bei den jeweiligen Kunden nötig sind. In Wetzlar ist das bereits erfolgt.

In Phase zwei erfolgt die eigentliche Umrüstung der Geräte in den Haushalten. Phase drei beinhaltet die physikalische Umstellung von L- auf H-Gas im Netzgebiet.

Für die Fragen der Kunden haben die Stadtwerke Herborn unter www.stadtwerke-herborn.de alle wichtigen Informationen zum Thema „Erdgasumstellung“ zusammengestellt. (red)