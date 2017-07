Von Tobias Manges

Neuer "Hirtenborn" ist eingeweiht

SPORT Kunstrasenplatz des SK Herbornseelbach nach fünf Monaten Bauzeit fertiggestellt

HERBORN-SEELBACH Am 27. März waren Baumaschinen Baumaschinen am „Hirtenborn“ angerollt, um aus dem alten Herbornseelbacher Fußball-Hartplatz ein modernes Kunstrasenspielfeld zu machen. Am Sonntag ist das „Schmuckstück“ nun eröffnet worden.

