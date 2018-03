Nichts geht auf Straße und Schiene

Gegen 6 Uhr wurde die Bundespolizei alarmiert. Der Lokführer meldete, dass er auf Höhe des Sinner Ortsteiles Edingen einen Schlag verspürt habe und stoppte daraufhin den Zug. Ob es sich um einen Gegenstand, ein Tier oder gar eine Person handelte, konnte die zentrale Leitstelle vorerst nicht sagen. Vorsorglich wurden Rettungskräfte, die Feuerwehren aus Sinn und Herborn sowie die Bundespolizei an die Unfallstelle geschickt. Der Zug und auch die Bahnstrecke wurde von den Einsatzkräften großflächig abgesucht, auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera war im Einsatz. Spuren, die auf einen verletzten Menschen oder ein Tier hinweisen, fanden die Einsatzkräfte allerdings nicht, sodass um kurz nach 7 Uhr die Bahnstrecke wieder freigegeben werden konnte.

Nicht viel besser erging es Autofahrern auf der parallel verlaufenden Autobahn 45. Gegen 7.45 Uhr krachte die 27-jährige Fahrerin eines VW Polo in einem Rückstau in das Heck eines Opel Astras. Ein dem Polo folgender 35-jähriger Sinner in einem Golf Kombi, schaffte es noch zum Stehen zu kommen. Ihm folgte eine 51-Jährige aus Mittenaar in einem Dacia Duster, die nach rechts zog, um nicht auf den Kombi aufzufahren.

Sieben Autos sind an Unfall beteiligt

Das schaffte der 35-jährige Fahrer eines VW Transporters wiederum nicht, touchierte den Duster und prallte in das Heck des Kombis. Die Wucht des Aufpralls drückte einerseits den Duster in die Außenleitplanke, andererseits prallte der Kombi in den davor stehenden Opel Astra und der prallte wiederum ein zweites Mal gegen den VW Polo. Ein 28-Jähriger in einem VW Sharan stoppte seinen Wagen rechtzeitig vor dem Heck des Transporters. Dies gelang einem 27-jährigen Dillenburger in seinem Golf nicht und er landete im Heck des Sharan. Insgesamt sieben Autos waren in den Unfall verwickelt.

Da zunächst nicht klar war, ob und wie viele Personen möglicherweise verletzt wurden, sandte die Rettungsleitstelle einen Notarzt sowie drei Rettungswagen zur Unfallstelle. Letztlich klagte lediglich der 35-Jährige aus Sinn über Nackenschmerzen.

Die A 45 musste an der Unfallstelle bis etwa 9 Uhr voll gesperrt werden. Bis zur Freigabe aller Fahrstreifen gegen 9.30 Uhr lief der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe der Sachschäden schätzt die Autobahnpolizei auf mindestens 40 000 Euro. Zeitweise stauten sich die Fahrzeuge auf der Sauerlandlinie über zehn Kilometer bis zur Anschlussstelle Herborn West zurück. Auch die Ausweichstrecken wie die B 277 über Ehringshausen waren zeitweise überlastet. (red/kel)