Nostalgie in der alten Molkerei erleben

Landleben Hoffest in Mademühlen steigt am 29. Juli und bietet ein interessantes Programm

Driedorf-Mademühlen In der alten Molkerei im Driedorfer Ortsteil Mademühlen in der Westerwaldstraße 37 findet am 29. Juli (Samstag) zum dritten Mal ein nicht alltägliches Hoffest statt. Es beginnt um 11 Uhr.

