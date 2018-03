VON CHRISTIAN RÖDER

Nur wenig Mord und Totschlag

SERIE Teil 4: Zu Besuch im Institut für Rechtsmedizin in Gießen

Limburg-Weilburg/Gießen. In der Frankfurter Straße in Gießen pulsiert das Leben. Straßencafés und Restaurants sind an diesem Tag bei spätsommerlichen Temperaturen gut besucht. Ein Lebensmittelgeschäft und ein Café rahmen die Hausnummer 58 ein: das Institut für Rechtsmedizin. Der Ort, an dem jährlich rund 350 Leichen obduziert werden.

