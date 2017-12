Ofenrohr löst Feuer aus

Brandschutz Breitscheider Wehr in Erdbach aktiv

Die Breitscheider Feuerwehr musste am Donnerstag in Erdbach einen durch ein glühendes Ofenrohr ausgelösten Brand löschen. (Archivfoto: dpa)

Breitscheid-Erdbach Die Breitscheider Feuerwehr ist am Donnerstag nach Erdbach ausgerückt. Gemeindebrandinspektor Martin Kaiser sprach von einem glühenden Ofenrohr als Auslöser des Feuers.

Die Brandschützer kontrollierten die Sache jetzt, erklärte Kaiser das weitere Vorgehen des Einsatzes am frühen Abend nach dem Eintreffen in der Goldbachstraße in Erdbach.

Nach rund einer Stunde konnten die etwa 20 Einsatzkräfte der Breitscheider Wehr wieder abrücken. Bei dem Feuer entstand kein nennenswerter Schaden. (cw)