Ohrfeige ausgeteilt, weil Hund gebellt hat

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 15.40 Uhr: Eine 18-Jährige aus Bad Endbach wartete mit ihrem Hund am Bahnsteig 1, um mit der Regionalbahn nach Wetzlar zu fahren. Ihr Vierbeiner soll öfter laut gebellt haben, was einen Mann offensichtlich reizte: Der Unbekannte verpasste der Hundebesitzerin plötzlich eine Ohrfeige. Zuvor hatte er sie mehrfach angeschrien, der Hund soll „die Fresse halten“.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 55- Jahre alten Mann europäischen Typs handeln, der etwa 1,90 Meter groß ist. Bekleidet gewesen sei er mit einer Jeans und einem dunklen T-Shirt. Unter dem Arm habe er eine Ledertasche und einen Mantel getragen.

Bundespolizei hofft auf Hinweise von Zeugen

Beamte der Polizei in Wetzlar hatten sich zunächst um die Hundebesitzerin gekümmert und den Fall danach an ihre Kollegen vom Bundespolizeirevier Gießen übergeben. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, kann kostenfrei unter Telefon (08 00) 6 88 80 00 oder im Internet unter www.bundespolizei.de melden beziehungsweise Telefon (05 61) 81 61 60 anrufen. (w)