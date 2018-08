Oldtimer im südlichen Siegerland unterwegs

Wettbewerb Die rund 120 Fahrzeuge landen nach der Rundreise inmitten des Burbacher Museumsfests

Burbach/Wilnsdorf Bei der zwölften „Siegerland-Classic“ nehmen Young- und Oldtimer am 26. August (Sonntag) nicht den direkten Weg vom Start in Wilnsdorf zum Ziel in Burbach. Insgesamt rund 170 Kilometer bringen die Fahrzeuge bis zum Baujahr 1993 hinter sich.

