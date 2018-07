Orgel macht Chaos und Zerstörung hörbar

Musik Karl-Peter Chilla präsentiert Komposition über die Nuklearkatastrophe in Fukushima

DILLENBURG Wenn der ehemalige Propsteikantor und „Orgelsommer“-Gründer Karl-Peter Chilla an der Oberlinger-Orgel in der evangelischen Stadtkirche alle Register zieht, zieht er das Publikum immer noch magisch an.

