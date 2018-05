Ortsbeirat spendet für Angelverein

Freizeit Politiker übergeben 1000 Euro für den Wiederaufbau des niedergebrannten Vereinsheims

Herborn-Seelbach Der Seelbacher Ortsbeirat hat am Samstag während eines Arbeitseinsatzes der Angler am neuen Klubhaus eine Spende in Höhe von 1000 Euro an den Vereinsvorstand um Dr. Stephan Kade und Gerrit Müller übergeben.

