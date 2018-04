Von Katrin Weber

Osterfeuer lodern bei Vollmond

Brauchtum Traditionelles Verbrennen von Holzhaufen / 400 Gäste in Offenbach

MITTENAAR-OFFENBACH In vielen Orten des Dillgebiets brannten an Gründonnerstag und am Ostersamstag traditionelle Osterfeuer. Stellvertretend für alle haben wir die Veranstaltung in Offenbach besucht.

