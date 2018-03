Haiger/Herborn/Dillenburg/Sinn. Das Gewitter am Montagabend hat im Dillgebiet einigen Schaden angerichtet. In Hörbach schlug ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein. Die Haigerer Feuerwehren fuhren elf Einsätze, um Bäume zu beseitigen und Keller (...)