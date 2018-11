Pfarrer Peter Dersch kehrt in die Heimat zurück

Religion Nach 17 Jahren in Niederscheld und zehn Jahren in Donsbach Umzug nach Hatzfeld und Holzhausen

Dillenburg-Donsbach/-Niederscheld Für Pfarrer Peter Dersch steht ein beruflicher Wechsel an: „Nach 17 Jahren Gemeindearbeit in Niederscheld und zehn Jahren in Donsbach kehre ich in mein ‚Heimat-Dekanat‘ Biedenkopf-Gladenbach zurück“, sagt der 53-Jährige.

