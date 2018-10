Pilot des abgestürzten Kleinflugzeugs startete in Breitscheid

Der 82-Jährige aus dem Rheingau-Taunus-Kreis in Hessen war um 11 Uhr in Breitscheid gestartet und am Mittag beim Landeanflug auf den Flugplatz Bad Kissingen abgestürzt. Dies teilte die Polizei in Würzburg am Samstag mit.

Die Ursache für den Absturz ist bislang noch unklar. Der Motorsegler brannte aus, für den Piloten kam jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizei Schweinfurt und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (dpa/lby)