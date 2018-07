Plastikmüll und Metallschrott an und in der Dill

HERBORN „Eine Riesensauerei, wie man das Herborner Dillufer zugemüllt hat“, sagt die Passantin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie meint den Abschnitt von der Professor-Sell-Straße in Höhe vom „Haus des Lebens“ flussaufwärts bis hin zum Herkules-Center. Besonders vermüllt sieht es an der Stelle aus, wo man vom Parkplatz des Edeka-Markts aus an das Dillufer hinuntersteigen kann. Für Ratten sicher ein gefundenes Fressen – im wahren Sinne des Wortes. Und nur ein paar Meter den Fluss hinauf liegt neben Treibgut, das sich in den dicken Wackersteinen der künstlich angelegten Stromschnellen verfangen hat, eine Gitterbox und rostet mitten in der Dill so vor sich hin ... (sig/Fotos: Gerdau)