Polizei sucht Skelett eines Getöteten

Daran, dass der damals 36-jährige Mann aus Mittenaar-Bicken tot ist, bestehen keine Zweifel mehr. Ein Forstmitarbeiter hatte im Wald bei Oberweidbach menschliche Knochen entdeckt und die Polizei informiert. Aufwendige forensische Untersuchungen und der automatisierte DNA-Abgleich mit offenen Vermisstenfällen hatten letztlich zur Identifizierung geführt.

Die Staatsanwaltschaft in Wetzlar und die Kriminalpolizei ermitteln derzeit wegen des Verdachtes eines Tötungsdeliktes. Von der Suche erhoffen sich die Behörden den Fund weiterer Knochenteile, die Aufschluss darüber geben können, wie Mahmut Caner ums Leben gekommen ist.

5000 Euro Belohnung ausgesetzt

Familienmitglieder hatten Mahmut Caner im Mai 1999 als vermisst gemeldet. Caner war türkischer Staatsbürger, zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt, verheiratet und Vater eines Sohnes und einer Tochter. Staatsanwaltschaft und Polizei schlossen nach umfangreichen Ermittlungen, die unter anderem im familiären Umfeld sowie im Freundes- und Bekanntenkreis durchgeführt wurden, letztlich nicht aus, dass sich der Gesuchte ins Ausland abgesetzt hatte und dort untergetaucht war.

Anhaltspunkte für eine Straftat bestätigten sich zu dieser Zeit nicht, so dass die Staatsanwaltschaft die Akten Anfang 2000 schloss. Nach dem Fund der Knochen ermitteln Staatsanwalt und Polizei nun in alle Richtungen, wie Staatsanwalt Daniel Fass erklärte.

Auch hoffen die Ermittlungsbehörden, dass es doch noch Zeugen gibt. Mit einem Fahndungsplakat bitten sie um Hinweise. Sie wollen wissen: Wer hat Mahmut Caner am Abend des 3. Mai 1999 gesehen? Wer hat an diesem Abend etwas Auffälliges in Mittenaar-Bicken beobachtet? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgesetzt. (he)