Polizei sucht zwei vermisste Mädchen

Die 13-jährige Sophie Deisenroth und die 14-jährige Noelle-Marie Kruse wurden am Dienstagmorgen um 9 Uhr zuletzt in Herborn gesehen. Derzeit ist der Aufenthaltsort der beiden Mädchen nicht bekannt. Sie könnten sich in Herborn, aber auch im Raum Siegen oder Köln aufhalten.

Sophie ist 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat auffallend türkis-blau gefärbte Haare. Zur Bekleidung ist bekannt, dass sie einen schwarzen Pullover, schwarze Turnschuhe und eine Jeansjacke trug. Zudem führt sie einen Harry-Potter-Rucksack mit sich.

Noelle-Marie ist 1,74 Meter groß und ebenfalls schlank. Sie hat dunkelblond gefärbte hüftlange Haare. Sie trug eine kurze blaue Hose, einen grünen Pullover und weiße Turnschuhe. Sie müsste einen lilafarbenen Rucksack mit sich tragen. Auf Außenstehende wirkt Noelle-Marie etwa 16 Jahre alt. (red)

Hinweise nimmt die Dillenburger Polizei unter Telefon (02771) 9070 entgegen.