Polizei warnt vor „Gewinnspiel“

So sieht sie aus: Mit einer solchen, massenhaft versendeten Postkarte versuchen Betrüger, an Daten zu kommen oder windige Geschäfte abzuschließen. Die Polizei rät: Einfach nicht darauf reagieren. (Foto: privat)

Ein Leser unserer Zeitung aus Eisemroth hatte uns auf eine Postkarte aufmerksam gemacht, die er erhalten hatte. Darauf stellt eine HCC GmbH aus Hamburg dem Empfänger einen hohen Rentengewinn in Aussicht.

Polizei rät: Nicht reagieren

Rehr: „Wer an einem Gewinnspiel nicht teilgenommen hat, kann auch nichts gewinnen! Offensichtlich ist der in Aussicht gestellte Gewinn ein Lockmittel, um unter dem Vorwand von Gewinnspielgebühren zu betrügen oder persönliche Daten zu erfragen. Grundsätzlich sollten sensible Daten nicht an Dritte und schon gar nicht am Telefon herausgegeben werden.

Bei der Einschätzung solcher ,Gewinne’ hilft meist der gesunde Menschenverstand: Eine Gebühr zu bezahlen, um in den Genuss des Gewinns zu kommen, an dessen Verlosung man vorher nicht teilgenommen hat, ist zweifellos die falsche Reihenfolge.“ Die Polizei rate daher davon ab, die „kostenlose Gratis-Hotline“ anzurufen, und empfiehlt möglichen Empfänger, die Karte in den Müll zu werfen. Nach Recherchen der Redaktion sind ähnliche Postkarten in vielen Teilen im Bundesgebiet aufgetaucht. (jöw)