Polizei warnt vor falschen Polizisten

„Nachdem bereits Ende der vergangenen Woche Betrüger mit der Masche ,Falscher Polizeibeamter’ nach Opfern suchten, scheint die Serie im Lahn-Dill-Kreis offensichtlich noch nicht gerissen zu sein“, sagt Polizeisprecher Guido Rehr. Diesmal betraf es Haushalte in Haiger, Merkenbach und Dillenburg.

Betrüger erzählten den Angerufenen, die Polizei habe nach einem Wohnungseinbruch Täter festgenommen. Die falschen Ermittler warnten vor Einbrüchen bei den Angerufenen und baten darum, Wertsachen an sie zu übergeben, um sie in Sicherheit zu bringen.

„In einem Fall hatte das Opfer bereits die Wertsachen abholbereit zurechtgelegt. Zum Glück informierte die Frau einen Familienangehörigen, der die Masche kannte und die Übergabe verhinderte“, sagt Rehr. „Alle anderen ließen sich nicht auf die Betrüger ein und beendeten das Telefonat.“

Rehr betonte, dass die Polizei Aufforderungen grundsätzlich nur auf dem schriftlichen Postweg erhebt: „Nicht per E-Mail, nicht per Telefon und schon gar nicht per SMS. Grundsätzlich sollten niemals persönliche Daten, Informationen oder Angaben zu Wertsachen an fremde Personen weitergeleitet werden, erst recht nicht am Telefon. Ein Anruf bei der Polizei, ob der Sachverhalt so dort bekannt ist, gibt Gewissheit.“ (w)