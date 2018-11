Postbrücke ist drei Tage lang dicht

In den Jahren 2012 und 2013 war das 1901 errichtete Bauwerk aufwendig saniert worden. Wie „Hessen-Mobil“ in einer Pressemitteilung schreibt, gibt es nun Gewährleistungsmängel an der Asphaltoberfläche der Fahrbahn. Diese sollen von Dienstag, 6. November, bis voraussichtlich Donnerstag, 8. November, beseitigt werden.

Uferstraße in beide Richtungen von der Poststraße aus nicht zu erreichen

Zu diesem Zweck müsse die Poststraße zwischen der Frankfurter Straße (B 277) und der Herwigstraße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Während der Arbeiten ist eine Umleitungsstrecke durch die Stadt eingerichtet. Der Verkehr in Richtung Herborn wird über die Herwigstraße zum Jahnknoten geleitet. In die umgekehrte Richtung rollen die Autos vom Jahnknoten über die Herwigstraße, den Bahnhofsvorplatz und die Bahnhofstraße.

Für Anlieger bleibt die Poststraße bis zur Baustelle offen. Die Uferstraße wird in beiden Richtungen von der Poststraße aus nicht erreichbar sein und endet dort jeweils als Sackgasse.

Die Uferstraße ist während der Arbeiten von Norden kommend über die Hindenburgstraße und von Süden kommend über die Schlesische Straße angebunden. Fußgänger und Radfahrer können die Dill nördlich der Postbrücke über die Brücke zwischen Uferstraße und Maibachstraße am Parkhaus überqueren. (red)