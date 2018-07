Postpartnerfiliale öffnet

Geschäftsleben Auch Postfachanlage in Ewersbach

Dietzhölztal-Ewersbach Die Deutsche Post eröffnet am Mittwoch, 1. August, in Ewersbach eine neue Postpartnerfiliale. Standort ist das Einzelhandelsgeschäft von Waldemar Rudi, Hauptstraße 104, nicht weit von der bisherigen Außenstelle in der Hauptstraße 84.

Copyright © mittelhessen.de 2018