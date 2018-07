Radler tritt im Vorbeifahren gegen Kotflügel

Wie die Polizei erst am Dienstag meldete, hat sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitag ereignet: Etwa um 10.25 Uhr habe ein Autofahrer vom Netto-Markt kommend auf die Burger Hauptstraße abbiegen wollen. Verkehrsbedingt, so der Polizeisprecher, habe der Mann angehalten, wobei sein weißer VW Golf zum Teil schon auf dem kombinierten Rad-/Fußgängerweg gestanden habe.

Wie der Autofahrer später bei der Polizei angab, sei von links aus Richtung Herborn ein Radler gekommen, der – offensichtlich über den teilweise blockierten Weg erbost – im Vorbeifahren gegen den linken Kotflügel des Golfs getreten habe und dann in Richtung Kreisel davongefahren sei. Den Schaden am Auto schätzte die Polizei auf 800 Euro.

Die Polizei hofft auf Zeugen für den Vorfall

Der Radler habe ein helles E-Bike gefahren, sei zwischen 60 und 70 Jahre alt, vermutlich deutscher Herkunft, etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Zur Tatzeit habe er eine hellblaue Fahrradjacke, einen Fahrradhelm und eine Sonnenbrille getragen.

Ihm sei – ebenfalls auf einem Rad – eine etwa 60 Jahre alte Frau mit grüner Jacke gefolgt. Nach Einschätzung des VW-Fahrers könnte das Pärchen zusammengehören.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall am Freitagmorgen am Netto-Markt in Burg beobachtet haben oder die Angaben zu dem Radfahrer oder der anderen Radlerin machen können, sich unter Telefon (0 27 72) 4 70 50 mit ihr in Herborn in Verbindung zu setzen. (w)