Rechte Spur ist gesperrt

Es steht daher in diesem Bereich in Fahrtrichtung Gießen nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der Verkehr wird über die linke Fahrspur geführt.

Schaden am Übergang von Straße zu Brücke

Hintergrund für diese plötzliche Fahrstreifensperrung ist laut „Hessen-Mobil“ ein Schaden an der sogenannten Übergangskonstruktion der Talbrücke Ambach in der Mitte des rechten Fahrstreifens im Übergangsbereich zwischen Brücke und Straße. Die rechte Spur in Fahrtrichtung Süden wurde vorübergehend gesperrt, um weitere Schäden beziehungsweise eine Vergrößerung des Schadens zu verhindern. „Hessen-Mobil“ will den Schaden möglichst kurzfristig reparieren.

Die Fahrtrichtung Norden ist nicht betroffen. (red)