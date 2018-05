Renitenter Wüterich sorgt für Ärger im Revier

Nachdem die Beamten dem 25-jährigen Mann am selben Tag bereits zuvor wegen diverser Gesetzesverstöße einen Platzverweis für den Bereich der Siegener Innenstadt erteilt hatten, wurde der junge Mann nur wenig später erneut von Polizisten in der "verbotenen Zone" angetroffen.

Die Polizisten beschlossen, den Unbelehrbaren zur Verhinderung von weiteren Straftaten und zwecks Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam zu nehmen.

Hierbei leistete der 25-Jährige jedoch massivsten Widerstand in Form von Tritten und Kopfstößen gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Zudem deutete der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügende Mann mit eindeutigen Gesten an, dass er den Beamten den Kopf ab- beziehunsweise die Kehle durchschneiden werde.

Vier Beamte müssen 25-Jährigen bändigen

Weiterhin wehrte sich der augenscheinlich weder unter Alkohol- noch Drogeneinfluss stehende junge Mann mit einer derartigen Aggressivität gegen die polizeilichen Maßnahmen, dass auf der Wache bis zu vier Beamte notwendig waren, um den Wüterich zu bändigen.

Eine ihm zuvor bereits bei dem (zweiten) Polizeieinsatz in der Innenstadt angelegte Handfessel wurde schließlich durch die Widerstandshandlungen des 25-Jährigen derart verbogen, dass sie sich nicht mehr regulär öffnen ließ. Vor diesem Hintergrund musste die Feuerwehr zu Hilfe gerufen werden, die die Handfessel schließlich mittels einer Säge auftrennte.

Unter anderem wegen Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Bedrohung wurde gegen den 25-Jährigen ein Strafermittlungsverfahren eingeleitet. (red)