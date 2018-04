Renn-Golf lockt mit satten 350 PS

Autoschau Händler präsentieren in Haiger Modelle von 21 Marken / Sonntag verkaufsoffen

HAIGER Wenn der Frühling kommt, haben Autohändler Hochkonjunktur. Das alte Fahrzeug hat den Winter unbeschadet überstanden, jetzt soll ein Neues in die Garage. Vergleiche können die Autofahrer am Wochenende in der Haigerer Innenstadt bei der Autoschau ziehen.

Copyright © mittelhessen.de 2018