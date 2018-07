Riesenbärenklau muss weichen

Gut gewappnet: Stadtwerke-Mitarbeiter entfernen in Schutzkleidung den Riesenbärenklau am Frohnhäuser Mühlgraben. (Foto: Stadt Dillenburg)

Dillenburg-Frohnhausen Mitarbeiter der Stadtwerke Dillenburg haben in den vergangenen Tagen am Mühlgraben in Frohnhausen an mehreren Stellen Riesenbärenklau-Pflanzen entfernt.